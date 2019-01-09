2019-01-09T12:53:11+03:00
Происшествия

В Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машины

Водитель не хотел раскрывать, что он работает в «Лидере»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машиныВ Омске после ДТП таксист начал спешно сдирать наклейки с машиныФото: vk.com
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Авария с участием такси «Лидер» произошла сегодня в центре Омска в районе остановки Старозагородная роща на Красном пути. Машина марки «Датцун» попала в аварию, и водитель автомобиля хотел скрыть тот факт, что машина принадлежит службе такси. До приезда инспекторов ГИБДД таксист стал поспешно сдирать наклейки с машины. Скрыть профессию, однако, не удалось. Омичи засняли водителя и выложили фото в соцсети.

В комментариях к записи омичи предполагают, что все дело в страховке. Вероятно, виновник аварии рассчитывает на большую выплату по страховому полису, если будет доказано, что машина не принадлежит службе такси. Другие омичи предполагают, что водитель работал нелегально.

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