В Омской области за сутки поймали 25 пьяных водителей

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:09:11+03:00

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Новогодние каникулы - горячая пора для инспекторов ГИБДД. Многие омичи норовят сесть за руль после того, как они отметили праздники. Только за сутки сотрудники ГИБДД отстранили от управления авто 25 водителей, которые находились за рулем нетрезвыми. Всех их лишили прав. Еще 57 сибиряков оштрафовали за то, что они распивали спиртное в общественных местах.

Помимо этого, как сообщает пресс-служба омской полиции, автомобилисты 461 раз нарушили правила дорожного движения. На всех водителей составили административные протоколы. За сутки в регионе произошло 42 аварии, в которых различные травмы получили 8 человек.