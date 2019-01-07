Для Омска утвердили авиарейсы со скидкой

7 Янв. 2019 2019-01-07T07:50:48+03:00

В этом году таких маршрутов будет пять

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Омск попал в список аэропортов, авиарейсы из которых будут получать субсидии. В 2019 году таких маршрутов станет пять - Росавиация утвердила окончательный список. Среди направлений – это рейсы в другие города Сибири, Урал и Поволжье. Билеты на эти рейсы будут стоить существенно дешевле для омичей.

Это рейсы Екатеринбург — Омск (софинансирование Омской областью — 61 %), Казань - Омск (софинансирование республикой Татарстан и Омской областью по 30,5 %), Красноярск – Омск (при софинансировании Омской областью в размере 61 %), Омск – Сургут (на условиях софинансирования ХМАО-Югра а размере 61 %;), Самара – Омск (софинансирование обоих регионов по 30,3 %).