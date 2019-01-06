Омич ограбил офис быстрых займов, чтобы купить печеньки

6 Янв. 2019 2019-01-06T13:29:31+03:00

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Молодой омич, не дождавшись подарка от Деда Мороза, решил сделать его себе сам. 24-летний мужчина пришел в офис микрофинансовой организации на улице Лобкова. Он был сильно пьян и потребовал у сотрудницы отдать ему деньги из кассы. Налетчик агрессивно себя вел, и девушка отдала ему все, что было - 13 тысяч рублей. Он взял деньги и скрылся.

Девушка заявила в полицию и грабителя вычислили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, молодой человек уже был судим. Сейчас его задержали. Полицейским грабитель сказал, что очень много выпил, поэтому смутно помнит, что с ним происходило. По его признаниям, на украденные деньги он собирался сходить в кафе и купить печеньки. На момент задержания сибиряк успел потратить деньги на новый смартфон за 8 тысяч. На мужчину завели уголовное дело, ему может грозить 4 года тюрьмы.