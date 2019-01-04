В Омске КамАЗ врезался в троллейбус
Один пассажир пострадал
В Омске КамАЗ врезался в троллейбус.Фото: vk.com
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Серьезная авария на мосту имени 60-летия ВЛКСМ произошла в Омске накануне. Недалеко от автовокзала столкнулись троллейбус и КамАЗ. Судя по всему, грузовик не соблюдал дистанцию и слишком близко подъехал к троллейбусу. КамАЗ не успел затормозить и въехал в него. От сильного удара у троллейбуса повылетали все стекла. Не обошлось и без пострадавших: 53-летняя пассажирка получила различные травмы. Ей понадобилась помощь врачей.
Сейчас подробности этой аварии выясняют в ГИБДД.