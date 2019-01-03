Житель Омской области катался на санях, прицепленных к авто, и укодил под колеса

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:41:24+03:00

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Не слишком удачно получилось поиграть с фортуной у жителей села Ольгино Полтавского района. Ночью один из молодых людей сел за руль автомобиля «Датсун», другой решил покататься на санях, прикрепленных к «Мазде». В итоге из саней парень выпал и угодил прямо под колеса приятеля на «Датсуне». Остаток новогодних праздников он проведет в больнице.

- В результате произошедшего пострадавший получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Состояние опьянения у участников ДТП не установлено, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.