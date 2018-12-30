2018-12-30T10:22:41+03:00
Общество

Наклейки в транспорте расскажут омичам, как расплатиться за проезд

Напомним, с 1 января выгоднее будет рассчитываться безналично
Анна МИКУЛА
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Фото: admomsk.ruФото: admomsk.ru
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Уже в первый день 2019 года омичам придется привыкать к новой системе оплаты. Теперь через приложение Sigma в смартфоне, а также банковской или транспортной картой платить выгоднее, чем за наличные деньги. В идеале от последнего способа оплаты в городском транспорте планируют и вовсе отказаться в лету.

- Для удобства пассажиров городского пассажирского транспорта на муниципальных автобусах будут размещены стикеры с информацией о возможных вариантах оплаты проезда, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - В общественном пассажирском транспорте оплачивать проезд безналичным способом можно будет с помощью электронных транспортных карт, льготных электронных проездных билетов, по банковской карте бесконтактным способом и с помощью мобильного приложения Sigma на смартфоне: потребуется считать QR-код, предоставленный кондуктором.

Подробнее узнать, как приобрести и пополнить транспортную карту, можно здесь.

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