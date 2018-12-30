Наклейки в транспорте расскажут омичам, как расплатиться за проезд

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-30T10:22:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже в первый день 2019 года омичам придется привыкать к новой системе оплаты. Теперь через приложение Sigma в смартфоне, а также банковской или транспортной картой платить выгоднее, чем за наличные деньги. В идеале от последнего способа оплаты в городском транспорте планируют и вовсе отказаться в лету.

- Для удобства пассажиров городского пассажирского транспорта на муниципальных автобусах будут размещены стикеры с информацией о возможных вариантах оплаты проезда, - сообщает пресс-служба омской мэрии. - В общественном пассажирском транспорте оплачивать проезд безналичным способом можно будет с помощью электронных транспортных карт, льготных электронных проездных билетов, по банковской карте бесконтактным способом и с помощью мобильного приложения Sigma на смартфоне: потребуется считать QR-код, предоставленный кондуктором.

Подробнее узнать, как приобрести и пополнить транспортную карту, можно здесь.