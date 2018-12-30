Мэрия сможет сносить незаконные павильоны без разрешения суда

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-30T09:33:07+03:00

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Оксана Фадина помогла одобрила изменения в постановление 95-п о сносе незаконно установленных торговых точек. Если киоски можно было просто убрать, не разбирая, то с габаритным павильонами все было сложнее. Последние четыре года на их демонтаж требовалось разрешение суда. Это стало причиной многочисленных проволочек. Теперь процедуру упростили - чтобы убрать такую конструкцию, постановления суда не требуется.

- Встречались объекты, габариты которых при перевозке требовали дополнительных согласований и получения специальных разрешений, - отмечает замдиректора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов. - Кроме того объекты, собранные на месте, вывозу вообще не подлежали, в силу необходимости их разбора. Многие недобросовестные предприниматели пользовались этой недоработкой нормативного документа. Устанавливая без согласования свои торговые точки, наращивали объемы за счет дополнительных конструкций, собирая их на месте. Внесение изменений стало вынужденной мерой, нацеленной на устранение нарушений при размещении нестационарных торговых объектов.