Омич украл с банковской карты москвича 300 тысяч

17 Дек. 15:02 2018-12-17T15:02:16+03:00

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Москвич обратился в столичную полицию и заявил, что у него с карты пропали 295 тысяч рублей. Полицейские установили, что деньги с карты пропали, когда злоумышленник воспользовался банкоматом в Омске.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, личность похитителя быстро установили. Им оказался 38-летний житель Центрального округа Омска. Оказалось, грабитель летом выезжал в Московскую область. Там его знакомый и дал ему на время свою карточку с нулевым балансом. Недавно владелец карты закрыл ее, однако у мошенника остался доступ к онлайн-аккаунту, куда была привязана как старая карта, так и новая. Предприимчивый омич смог снять с новой карты почти триста тысяч.

На омича завели уголовное дело по статье «Кража». Ему может грозить до 6 лет тюрьмы.