Омичам рассказали о требованиях к мусорным площадкам

17 Дек. 13:39 2018-12-17T13:39:38+03:00

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В новом году Омскую область ждут существенные изменения в системы вывоза твердых коммунальных отходах (ТКО). Отвечать за это будет региональный мусорный оператор ООО "Магнит". Его задача – забирать отходы от контейнерной площадки, увозить в места сортировки, обработать и передать отсортированные компоненты в переработку, а неперерабатываемые отходы – на захоронение.

Но, как оказалось, в сельских районах области большинства контейнерных площадок попросту нет. Обязанности по их созданию на себя взяло региональной правительство. В течение 2019 года на эти цели по решению губернатора выделят из бюджета 300 миллионов рублей. Органам местного самоуправления необходимо спланировать закупки, чтобы организованно провести совместные торги на поставку и монтаж оборудования для площадок накопления.

- Это сложно, но сделать нужно. Область идёт навстречу, берёт финансовую нагрузку на себя, - заявил омский губернатор Александр Бурков.

Тем временем, власти напоминают требования к установке санитарных площадок. По словам начальника Госжилинспекции Омской области, члена Общественной палаты Александра Бурых, места для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м, но не более 100 метров. В исключительных случаях, когда нет возможности соблюсти установленные разрывы от мест хранения отходов, эти расстояния устанавливаются на комиссиях.

- Размер площадок нужно рассчитать на установку необходимого числа контейнеров, но их должно быть не более 5. На территориях частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров, - подытожил Александр Бурых.