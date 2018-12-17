Омич жестоко избил посетителя кафе на севере области

СЕГОДНЯ 05:01 2018-12-17T05:01:10+03:00

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В эти выходные в одном из сел Нижнеомского района произошел конфликт между двумя мужчинами. Все случилось около местного кафе. Приехавший в район из Омска 23-летний парень набросился на 35-летнего сельчанина. Он сильно избил оппонента. Из-за чего случился кофнликт, не сообщается. Но поверженный сибиряк получил множественные травмы. Его доставили в больницу.

Любителя помахать кулаками, уже задержала полиция. Как рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области, сейчас проводится проверка. Скорее всего, на дебошира заведут уголовное дело.