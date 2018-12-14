Омский боец Шлеменко подумывает завершить карьеру

14 Дек. 14:05 2018-12-14T14:05:12+03:00

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В эту субботу в Екатеринбурге пройдет бой между Александром Шлеменко и немцем Йонасом Биллштейном. Омский боец в интервью «Матч ТВ» признался, что после этого боя он может завершить карьеру.

Боец рассказал, что ему стало все сложнее совмещать профессиональную карьеру с тренерской и общественной работой. Тем более, что накануне он закончил свои отношения с организацией Bellator.

- Вариант с завершением карьеры тоже рассматриваю. Честно, сейчас тяжело становится все совмещать: и тренерство, и когда у тебя все больше общественной работы. Вот сейчас у нас в Омске есть проблема — отмена выплат по семейному образованию. Мне сегодня предлагали поучаствовать в круглом столе в 12 часов дня, хотя бы даже по скайпу. А мне в 12 часов мне надо было гонять вес в сауне, - сказал Шлеменко в интервью.