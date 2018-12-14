Омская область оказалась внизу экологического рейтинга

14 Дек. 08:14 2018-12-14T08:18:21+03:00

По итогам осени наш регион упал на две позиции

Изменить размер текста: A A

В экологическом рейтинге регионов России по итогам осени этого года Омская область заняла 72 место из 85. Такие данные опубликовала общественная организация «Зеленый патруль». По сравнению с летом 2018 года, в рейтинге омская область упала на две строчки.

Как отмечают аналитики организации, природоохранный индекс нашего региона снизился с 41 до 40, промышленно-экологический — вырос с 37 до 38, а социально-экологический и сводный и вовсе не изменились — 54 и 45 соответственно. Также специалисты отметили, что на результаты положения в рейтинге конкретного региона влияют показатели других субъектов.

Первую строчку в рейтинге занимает Тамбовская область, на последнем месте Свердловская область. Соседняя Новосибирская область заняла 36 место, Тюменская область на 21 месте, а Алтайский край находится на второй позиции.