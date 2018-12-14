2018-12-14T08:11:51+03:00
Общество

Омичам рассказали, как выгоднее платить за мусор по новой системе

И как не оплачивать счета за должников
Станислав МУХИН
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Сколько мы будем платить за мусор, пока непонятно - власти еще не утвердили новый тариф.Сколько мы будем платить за мусор, пока непонятно - власти еще не утвердили новый тариф.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Вывоз мусора на территории Омской области с нового года будет проводиться по-другому. Теперь большую часть отходов планируют сортировать и перерабатывать. Утилизировать и захоранивать будут лишь малую часть мусора омичей. Отвечать за вывоз с 2019 года начнет единый региональный оператор ООО "Магнит". Эта компания станет выставлять жителям квитанции. Сколько мы будем платить за мусор, пока непонятно. Власти еще не утвердили новый тариф.

- Есть в новой системе вывоза мусора нюансы, которые касаются формы оплаты. Жители должны определиться – напрямую оператору они собираются платить или через управляющую компанию. Во втором случае долги неплательщиков будут списываться с общего счета дома, - разъясняет детали мусорной системы начальник Государственной Жилищной инспекции Омской области, член Общественной палаты Александр Бурых. - Кстати, хочу подчеркнуть: изменить форму расчета собственники могут в любой момент. Допустим, перейти с договора через УК, на прямой. Но комфортно ли им будет? Ведь за тот период, что они платили через управляющую компанию, часть денег со счета дома за должников будет списана.

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