СЕГОДНЯ 14:05 2018-12-13T14:05:40+03:00

Омичка хотела купить в интернете телефон, а получила камни в посылке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Молодая омичка увидела в интернете объявление о продаже телефона. Его разместил житель Оренбургской области. Он убедил омичку прислать ему деньги за смартфон, и обещал прислать его посылкой. Омичка согласилась и перевела мужчине 14,5 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Оренбургской области, омичка в посылке вместо смартфона обнаружила камни. После этого она обратилась в полицию. Мошенника сразу же нашли, он оказался жителем города Новотроицк.

Местные полицейские завели на мужчину уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он под подпиской о невыезде.