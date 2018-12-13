2018-12-13T14:05:40+03:00
Общество

Омичка хотела купить в интернете телефон, а получила камни в посылке

На мошенника уже завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка хотела купить в интернете телефон, а получила камни в посылкеОмичка хотела купить в интернете телефон, а получила камни в посылкеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Молодая омичка увидела в интернете объявление о продаже телефона. Его разместил житель Оренбургской области. Он убедил омичку прислать ему деньги за смартфон, и обещал прислать его посылкой. Омичка согласилась и перевела мужчине 14,5 тысячи рублей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Оренбургской области, омичка в посылке вместо смартфона обнаружила камни. После этого она обратилась в полицию. Мошенника сразу же нашли, он оказался жителем города Новотроицк.

Местные полицейские завели на мужчину уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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