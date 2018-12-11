2018-12-11T08:46:05+03:00
Происшествия

В Омской области водитель насмерть сбил школьницу

Девочка шла по обочине
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области водитель на смерть сбил девочку, которая шла в школуВ Омской области водитель на смерть сбил девочку, которая шла в школуФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сегодня ранним утром произошла страшная авария в поселке Кормиловка. По темной дороге около восьми утра 14-летняя девочка шла по обочине дороги в школу. Неожиданно по ходу ее движения по улице Юбилейная в районе дома № 14 на нее наехал 32-летний водитель на ВАЗ-21150.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, водитель не был пьян. Девочку с травмами увезли в больницу, однако там ее не смогли спасти. Школьница скончалась.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства аварии и выясняют причины произошедшего.

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