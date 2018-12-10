В Омске появится хаски-парк

10 Дек. 11:47 2018-12-10T12:04:55+03:00

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В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ в скором времени откроют хаски-парк. Там юные омичи и их родители смогут погладить собак, сделать с ними красивые снимки, поиграть и покататься на них. Необычная инициатива исходила от руководства парка и одного из омских предпринимателей.

-Еще один праздничный сюрприз — «Хаски-парк» в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Здесь можно будет поиграть и погулять с собаками породы хаски. А в перспективе мы планируем открыть на базе этой площадки школу юного кинолога и центр канис-терапии, - цитирует пресс-служба администрации руководителя парка Илью Очкина.

Также в нескольких омских парках планируют ввести единую карту. По такой карте можно будет заплатить за аттракционы в парке имени 30-летия ВЛКСМ, саду «Сибирь» и в Советском парке.