2018-12-10T09:02:44+03:00
Общество

В Омске за год осудили 72 человека за экстремизм

Всем дали условный срок
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске за экстремизм осудили повара, фитнес-тренера и работника культурыВ Омске за экстремизм осудили повара, фитнес-тренера и работника культурыФото: Анастасия ОСИПОВА
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За 2018 год к уголовной ответственности за распространение экстремистских материалов привлекли 9 омичей. В основном, наказание по данной статье предусматривает условное лишение свободы или административнфй штраф, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

Так за распространение в социальных сетях сообщений и картинок, унижающих достоинство представителей неславянской национальности, а также нацисткой атрибутики, к двум годам условно приговорили сотрудника учреждения культуры. Также у него изъяли компьютерную технику. На такой же срок осудили повара одного из омских баров и фитнес-тренера. Как сообщают в ФСБ, они распространял в соцсетях экстремистские материалы.

Всего за текущий год 72 человека были привлечены к уголовной и административной ответвенности за экстремизм. Сотрудники УФСБ заблокировали 62 интернет адреса.

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