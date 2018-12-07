2018-12-07T11:14:09+03:00
Общество

Глава района в Омской области неожиданно ушел в отставку

Он уволился по собственному желанию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Глава Москаленского района Омской области Андрей Гейнц ушел сегодня в отставку. Как сообщили в пресс-службе правительства Омской области, он сам написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Прошение об отставке приняли депутаты районного совета на сегодняшнем заседании.

Временно исполнять обязанности главы Москаленского района будет Геннадий Алешин, он был заместителем Гейнца. Быший глава района проработал в должности три года, до этого он был директором одной из школ. Отставка Гейцна, вероятно, связана с ремонтом Алексеевской средней школы, который затянули на два года.

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