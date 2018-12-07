2018-12-07T07:14:31+03:00
Общество

Коммунальщик из Омской области скрыл 13 млн налогов

Его будут судить
Анна МИКУЛА
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В Омской области будут судить директора муниципального предприятия «Саргатское ЖКХ». По версии обвинения в 2017 году он, имея возможность расплатиться, ничего не предпринял для погашения долга перед налоговой службой. В общей сложности государство не досчиталась 13 млн рублей.

Он умышленно создал ситуацию отсутствия на расчетных счетах МУП «Саргатское ЖКХ» денежных средств, за счет которых могло быть осуществлено взыскание, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - С этой целью он, минуя расчетные счета предприятия, на которые были выставлены инкассовые поручения на бесспорное взыскание и перечисление налогов в бюджет, производил расчеты с контрагентами за поставку товара и оказанные услуги. Вину в совершении преступления фигурант уголовного дела не признал, несмотря на наличие изобличающих его вину доказательств. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Саргатский районный суд Омской области для рассмотрения по существу.

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