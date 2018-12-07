2018-12-07T07:05:28+03:00
Общество

Преподаватель омского вуза умер на улице сразу после лекции

Он упал в центре города у Казачьего собора
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Преподаватель омского вуза умер сразу после окончания занятийПреподаватель омского вуза умер сразу после окончания занятийФото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

Преподаватель Омской юридической академии после окончания занятий вышел из здания вуза на Короленко 12, упал и скоропостижно скончался прямо в центре города. Об этом сообщил коллега преподавателя, доцент кафедры кафедра конституционного и международного права, кандидат исторических наук Александр Минжуренко на свой странице в социальной сети.

- Ужас какой! Сегодня один наш преподаватель провел занятия, вышел из Академии, дошел до Казачьего Собора, упал и умер. 1960-го года рождения, - пишет его коллега.

Имя умершего преподавателя пока не сообщается. Что именно стало причиной, тоже неизвестно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске рекламу корейского автокомплекса с собакой признали аморальной
Под Омском поймали педофила, изнасиловавшего школьницу в автомастерской
Любители красоты и фэнтэзи живут в Омске: МТС выяснила, что читали омичи в 2018 году
Энергоадвокат для управдома
В Омске главы сибирских и дальневосточных городов обменялись опытом
Мэр Омска обсудила с архитекторами первые итоги реализации проектов благоустройства
В Общественной палате прошел круглый стол, посвященный 25-летнему юбилею Конституции
Губернатор Бурков на встрече с Министром сельского хозяйства договорился о субсидировании омских аграриев
Омич в соцсетях винит врачей в смерти жены
Коммунальщик из Омской области скрыл 13 млн налогов
Опоздавший на заседание омский депутат предложил убрать все светофоры на Ленина
Появилось видео задержания мэра Называевска
Глава Росгосцирка ушел в отставку после срыва сроков реконструкции в Омске
В центре Омска парковки хотят сделать платными
Должникам отключили горячую воду и описали имущество
Мэра Называевска подозревают в незаконном обороте оружия
В Омске пьяный портной вскрывал машину портновскими ножницами