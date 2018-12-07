Преподаватель омского вуза умер на улице сразу после лекции

7 Дек. 07:05 2018-12-07T07:05:28+03:00

Он упал в центре города у Казачьего собора

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Преподаватель Омской юридической академии после окончания занятий вышел из здания вуза на Короленко 12, упал и скоропостижно скончался прямо в центре города. Об этом сообщил коллега преподавателя, доцент кафедры кафедра конституционного и международного права, кандидат исторических наук Александр Минжуренко на свой странице в социальной сети.

- Ужас какой! Сегодня один наш преподаватель провел занятия, вышел из Академии, дошел до Казачьего Собора, упал и умер. 1960-го года рождения, - пишет его коллега.

Имя умершего преподавателя пока не сообщается. Что именно стало причиной, тоже неизвестно.