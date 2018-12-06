В омском магазине начали бесплатно раздавать продукты

6 Дек. 11:50 2018-12-06T11:50:03+03:00

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В одном из торговых комплексов в нефтяниках омичи организовали необычную акцию. Ее назвали «Корзина добра». В ТК «Гранат» по адресу Малунцева,1 организаторы акции поставили корзину и наполнили ее продуктами. Там же написали объявление, что из корзины могут взять продукты все нуждающиеся. Положить в корзину какие-то продукты могут все желающие посетители комплекса.

- Мы решили организовать «Полку добра». Напечатали и расклеили объявления, плакаты с информацией, поставили столик с корзиной. Заполнили продуктами первой необходимости - хлеб, овощи, крупы, консервы. В первый день люди просто читали, подходили, смотрели. Сейчас прошло уже 3 недели и наша «Полка добра» периодически опустошается и почти сразу пополняется продуктами от неравнодушных людей, пишет организатор акции Светлана Недолужко в соцсетях.