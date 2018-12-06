2018-12-06T11:50:03+03:00
Общество

В омском магазине начали бесплатно раздавать продукты

Продукты находятся в корзине, которую пополняют неравнодушные люди
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В одном из омских торговых комплексов можно взять продукты бесплатноВ одном из омских торговых комплексов можно взять продукты бесплатноФото: vk.com
Изменить размер текста:

В одном из торговых комплексов в нефтяниках омичи организовали необычную акцию. Ее назвали «Корзина добра». В ТК «Гранат» по адресу Малунцева,1 организаторы акции поставили корзину и наполнили ее продуктами. Там же написали объявление, что из корзины могут взять продукты все нуждающиеся. Положить в корзину какие-то продукты могут все желающие посетители комплекса.

- Мы решили организовать «Полку добра». Напечатали и расклеили объявления, плакаты с информацией, поставили столик с корзиной. Заполнили продуктами первой необходимости - хлеб, овощи, крупы, консервы. В первый день люди просто читали, подходили, смотрели. Сейчас прошло уже 3 недели и наша «Полка добра» периодически опустошается и почти сразу пополняется продуктами от неравнодушных людей, пишет организатор акции Светлана Недолужко в соцсетях.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Омска парковки хотят сделать платными
Должникам отключили горячую воду и описали имущество
Мэра Называевска подозревают в незаконном обороте оружия
В Омске пьяный портной вскрывал машину портновскими ножницами
В Омской области задержанный за героин пенсионер умер до суда
Омичам рекомендуют проверить, есть ли их дом на территориальной схеме вывоза отходов
Новое умное видеонаблюдение «Дом.ru Бизнес» – больше, чем просто видеть
Омич с обморожением угрожал врачу скорой
Центр справедливости помог омичу разрешить трудовой спор
Глава омской Жилинспекции рассказал, почему многие мусорные площадки не попали в схему
Омич украл у родственников 38 килограммов свинины
Глава «Роскосмоса» Рогозин приедет в Омск
Выставочные образцы мебели почти даром!!!
В следующем году выйдут две марки с видами Омска
Вратарь омского «Авангарда» отсудил у своего бывшего клуба 1 миллион
В Омске установили 21-метровую надпись «Заря не зря, и я не зря»
В Омске в черте города хотят открыть легальный мусорный полигон
Омич получил 100 тысяч за падение на крыльце супермаркета
В Омске можно бесплатно отправить письма Деду Морозу
Эксперт в сфере ЖКХ рассказал, почему с 1 января вывоз мусора в Омске станет сложнее
В Омской области «Камаз» насмерть сбил женщину
Глава омской Госжилинспекции рассказал о нюансах мусорной реформы
Вице-губернатор: Ситуация в омской школе, где учителя травили ребенка, похоже, здесь норма