2018-12-04T07:28:37+03:00
Общество

В Омске фура и мусоровоз после ДТП перегородили дорогу

Движение оказалось полностью заблокировано [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске столкнулись фура и мусоровоз и перекрыли дорогуВ Омске столкнулись фура и мусоровоз и перекрыли дорогуФото: vk.com
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О происшествии сообщают очевидцы в соцсетях. Авария произошла на улице 6-ая Станционная в районе остановки 5-ая Ленградская на Московке. На дороге столкнулись фура и мусоровоз. Их развернуло так, что машины полностью перегородили дорогу для проезда. Авария, по всей видимости, случилась рано утром или ночью, когда поток машин не такой большой.

Очевидец сообщает, что из-за столкновения дорога оказалась заблокирована, и он не смог проехать дальше. На месте уже работали сотрудники ГИБДД. Из-за чего произошла авария неизвестно, также не сообщается о пострадавших в ней.

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