2 Дек. 10:55 2018-12-02T20:59:25+03:00

По счастью, все выглядело страшнее, чем оказалось на самом деле [видео]

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Накануне в центре города на улице Масленникова произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, которое попало на регистратор соседней машины.

У грузовика, стоявшего на светофоре неожиданно взорвалось заднее колесо. Зрелище получилось эффектным, но безобидным. Стоявшее рядом авто успело немного отъехать, а машину, находившуюся позади просто засыпало взметнувшимися в воздух кусками резины и снегом.

Видео разместили в социальных сетях.

- Всегда этого опасался, что вот так стекло вышибет - и все в пассажиров, - пишет один из комментаторов.

- Это выглядит только страшно, на самом деле все проще, - делится информацией другой.

Как сообщают очевидцы, в результате происшествия ни люди, ни техника не пострадали.