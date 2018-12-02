2018-12-02T10:56:29+03:00
Происшествия

В центре Омска прямо на дороге у КамАза взорвалось колесо

По счастью, все выглядело страшнее, чем оказалось на самом деле [видео]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот с видео (Андрей Шипицын, vk.com/inci55)Фото: скриншот с видео (Андрей Шипицын, vk.com/inci55)
Изменить размер текста:

Накануне в центре города на улице Масленникова произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, которое попало на регистратор соседней машины.

У КамАЗа, стоявшего на светофоре неожиданно взорвалось заднее колесо. Зрелище получилось эффектным, но безобидным. Стоявшее рядом авто успело немного отъехать, а машину, находившуюся позади просто засыпало взметнувшимися в воздух кусками резины и снегом.

Видео разместили в социальных сетях.

- Всегда этого опасался, что вот так стекло вышибет - и все в пассажиров, - пишет один из комментаторов.

- Это выглядит только страшно, на самом деле все проще, - делится информацией другой.

Как сообщают очевидцы, в результате происшествия ни люди, ни техника не пострадали.

У КамАЗа взорвалось колесо.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24