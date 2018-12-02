В центре Омска прямо на дороге у КамАза взорвалось колесо
Накануне в центре города на улице Масленникова произошло необычное дорожно-транспортное происшествие, которое попало на регистратор соседней машины.
У КамАЗа, стоявшего на светофоре неожиданно взорвалось заднее колесо. Зрелище получилось эффектным, но безобидным. Стоявшее рядом авто успело немного отъехать, а машину, находившуюся позади просто засыпало взметнувшимися в воздух кусками резины и снегом.
Видео разместили в социальных сетях.
- Всегда этого опасался, что вот так стекло вышибет - и все в пассажиров, - пишет один из комментаторов.
- Это выглядит только страшно, на самом деле все проще, - делится информацией другой.
Как сообщают очевидцы, в результате происшествия ни люди, ни техника не пострадали.
У КамАЗа взорвалось колесо.