2018-11-30T08:45:07+03:00
Общество

В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость

Мужчине дали 3 года условно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич хотел нарастить мышцы, но получил судимостьОмич хотел нарастить мышцы, но получил судимостьФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

37-летний омич в мае этого года решил заказать через интернет несколько препаратов для увеличения мышечной массы. Лекарства должны были доставить из Беларуси. Омич не знал, что такие сильнодействующие препараты запрещено перевозить через границу без специального разрешения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, омича задержали в почтовом отделении, где он получал посылку с таблетками. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

В суде мужчина полностью признал вину. Его осудили на 3 года условно с испытательным сроком на 1 год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущее омские педагоги качают больше студентов других вузов
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры