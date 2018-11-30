В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость

СЕГОДНЯ 08:45 2018-11-30T08:45:07+03:00

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37-летний омич в мае этого года решил заказать через интернет несколько препаратов для увеличения мышечной массы. Лекарства должны были доставить из Беларуси. Омич не знал, что такие сильнодействующие препараты запрещено перевозить через границу без специального разрешения.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, омича задержали в почтовом отделении, где он получал посылку с таблетками. На него завели уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ».

В суде мужчина полностью признал вину. Его осудили на 3 года условно с испытательным сроком на 1 год.