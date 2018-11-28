СЕГОДНЯ 13:27 2018-11-28T13:27:31+03:00

В Омске инспектора ГИБДД осудили на три года за взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

К этому сроку может прибавится еще несколько лет

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Инспектор ГИБДД еще в 2015 году вымогал взятки с трех водителей. Он сказал им, что не будет составлять протоколы, если они заплатят. Так он получил более 90 тысяч рублей. Водители переводили ему деньги на банковскую карту.

Как рассказали в областной прокуратуре, инспектора задержали после очередного перевода денег на его банковскую карту. Его сразу же уволили.

Сейчас уголовное дело будет направлено в Центральный районный суд. Ранее инспектора уже осудили на три года за получение похожих взяток. Также ему нужно заплатить штраф в размере 900 тысяч рублей. Суд также лишил его права занимать должности на государственной службе. Теперь учитывая новые эпизоды наказание для инспектора может увеличится.