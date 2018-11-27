В Омске сразу 10 племянников хотели лишить тетю квартиры

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-27T14:21:48+03:00

Они посчитали, что квартира по наследству должна перейти им

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В Центральном суде Омска рассматривали необычный семейный спор между десятью племянниками и тетей. Все они боролись за квартиру умершего дяди. Как сообщили в пресс-службе суда, пожилая пара жила вместе 32 года. В 2006 году они вместе купили недвижимость, которая была оформлена на мужчину. Перед своей смертью он подарил ее своей сожительнице и оформил все документы.

После того, как сибиряк умер, объявились сразу 10 наследников квартиры. Племянники заявили, что договор дарения заключен незаконно, и их дядя не подписывал этот договор. Экспертам пришлось проводить почерковедческую экспертизу, которая подтвердила подлинность договора.

В суде учли тот факт, что женщина жила долгое время в квартире и платила за коммунальные услуги, поэтому недвижимость признали законной собственностью пенсионерки.