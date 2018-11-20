Полиция накрыла липовый медцентр, где омичей пугали болезнями

СЕГОДНЯ 07:39 2018-11-20T07:52:42+03:00

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В одном из коммерческих оздоровительных центров, который располагался прямо в центре Омска омичей лечили люди без медицинского образования, сообщили в пресс-службе полиции.

Лже-врачи привлекали жителей города бесплатными консультациями. Уже в кабинете они рассказывали пациентам о смертельных заболеваниях, которые можно вылечить только на специальном оборудовании. Лечение при этом было дорогостоящим.

Как выяснилось позднее, «врачи», которые консультировали омичей и предлагали лечение не имели даже медицинского образования. На самом деле это были профессиональные психологи, которые убеждали пациентов заплатить побольше денег.

Сейчас в полиции устанавливают всех причастных к организации деятельности оздоровительного центра. Возбуждено уголовное дело.