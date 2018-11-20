Полиция накрыла липовый медцентр, где омичей пугали болезнями
В одном из коммерческих оздоровительных центров, который располагался прямо в центре Омска омичей лечили люди без медицинского образования, сообщили в пресс-службе полиции.
Лже-врачи привлекали жителей города бесплатными консультациями. Уже в кабинете они рассказывали пациентам о смертельных заболеваниях, которые можно вылечить только на специальном оборудовании. Лечение при этом было дорогостоящим.
Как выяснилось позднее, «врачи», которые консультировали омичей и предлагали лечение не имели даже медицинского образования. На самом деле это были профессиональные психологи, которые убеждали пациентов заплатить побольше денег.
Сейчас в полиции устанавливают всех причастных к организации деятельности оздоровительного центра. Возбуждено уголовное дело.
Пресечена работа лжеоздоровительного центра в Омске.В Омске пресечена деятельность оздоровительного центра, работники которого навязывали клиентам дорогостоящее лечение. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Омской области возбуждено уголовное дело по фактам мошеннических действий при оказании услуг со стороны коммерческого оздоровительного центра, расположенного в центре города Омска. Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками уголовного розыска. Оперативниками установлено, что работники центра привлекали граждан и предлагали им пройти бесплатные консультации, в результате убеждая в необходимости срочного лечения на имеющемся у них дорогостоящем зарубежном оборудовании.