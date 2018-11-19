2018-11-19T08:28:26+03:00
Происшествия

В Омске затопило улицу Лермонтова

Омичи выложили видео крупной коммунальной аварии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске затопило улицу ЛермонтоваВ Омске затопило улицу ЛермонтоваФото: vk.com
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С наступлением холодов в Омск пришли и коммунальные аварии. В соцсетях омичи выложили видео крупной коммунальной аварии, которая произошла прямо в центре. На пересечении улицы Лермонтова и 14-ой Линии водой затопило всю улицу.

Машины очень медленно едут по дороге, потому что все вокруг залито. Как сообщают очевидцы, водой затопило и трамвайные пути, поэтому они не могут проехать дальше.

Омичи переживают, что вода может очень быстро замерзнуть, поэтому улица превратится в большой каток, что полностью парализует движение.

В администрации города рассказали, что в данный момент там повреждены сети ОмскВодоканала, специалисты уже выехали на место для устранения аварии.

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