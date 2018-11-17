Самое нелепое ДТП года: В Омске машина Яндекс-такси врезалась в паровозик во дворе

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-17T15:30:52+03:00

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Омичи давно заметили: машины Яндекс-такси бьют каждый день. Причем аварии часто бывают такие, что сибиряки просто диву даются. Казалось бы, больше этой службе такси омичей удивить нечем. Но сегодняшняя авария по своей нелепости, похоже, навсегда займет первую строчку негласного хит-парада глупость года.

В социальных сетях появилось фото, сделанной в одном из омских дворов по улице Жукова. На снимке видно, что стоит машина Яндекс-такси и детский паровозик. Очевидцы сообщают, что сегодня они нашли друг друга и столкнулись. Как это произошло, не уточняются. Но омичи в комментариях удивляются и соревнуются в остроумии, высмеивая навыки вождения всех шоферов этой службы такси.