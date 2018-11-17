2018-11-17T15:30:52+03:00
Происшествия

Самое нелепое ДТП года: В Омске машина Яндекс-такси врезалась в паровозик во дворе

Все случилось в центре [фото]
Станислав МУХИН
Поделиться:
Яндекс-такси не перестает удивлять.Яндекс-такси не перестает удивлять.Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Омичи давно заметили: машины Яндекс-такси бьют каждый день. Причем аварии часто бывают такие, что сибиряки просто диву даются. Казалось бы, больше этой службе такси омичей удивить нечем. Но сегодняшняя авария по своей нелепости, похоже, навсегда займет первую строчку негласного хит-парада глупость года.

В социальных сетях появилось фото, сделанной в одном из омских дворов по улице Жукова. На снимке видно, что стоит машина Яндекс-такси и детский паровозик. Очевидцы сообщают, что сегодня они нашли друг друга и столкнулись. Как это произошло, не уточняются. Но омичи в комментариях удивляются и соревнуются в остроумии, высмеивая навыки вождения всех шоферов этой службы такси.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовая авария в Омске: На улице Фрунзе столкнулись 6 машин
Смертельное ДТП под Омском: Один погиб, четверо - в больнице
Соцсети: В Омске кондуктор высадил безбилетницу прямо посреди дороги
В Омской области женщине дали 2 года тюрьмы всего за одно SMS
В Омске сотрудница почты с тремя детьми присвоила 400 тысяч
Омская область получит 1,8 млрд на улучшение водоснабжения
Омич пришел в гости к соседу и избил его табуретом
Медицинский центр "Камелот" приглашает на вкусный и полезный бранч 18 ноября в 11:00!
В Омске в этом году будет сразу две главные елки
Омичи уже вовсю рыбачат на неокрепшем льду Иртыша
Звездные артисты призывают дать омскому аэропорту имя актера Ульянова
Стало известно, откуда ушла потерявшаяся пенсионерка с провалами памяти
Показ нового сезона сериала «Марс» состоится за неделю до российской премьеры
В Омске отрывается еще один каток под открытым небом
В Омске поскользнувшаяся пенсионерка отсудила у управляющей компании 108 тысяч
Омского экс-полицейского осудили за взятки с наркоторговцев