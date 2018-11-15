2018-11-15T13:15:36+03:00
Общество

В Омской области мошенница обманула пенсионерку на 150 тысяч

Женщина хотела продать дом, а лишилась денег
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области мошенница обманула пенсионерку на 150 тысячВ Омской области мошенница обманула пенсионерку на 150 тысячФото: Мария ЛЕНЦ
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Пенсионерка из села Таловского Шербакульского района обратилась в полицию. 67-летняя женщина хотела продать дом и разместила объявление в Интернете. Объявлением заинтересовалась женщина из Самары. Она по телефону предложила перевести задаток в 50 тысяч рублей, а полностью рассчитаться пообещала, когда приедет.

Как сообщили в пресс-службе полиции, пенсионерка сообщила банковские данные женщине, куда покупательница якобы перевела деньги. Через некоторое время покупательница снова позвонила бабушке и попросила ее вернуть деньги, также она сказала, что уже купила билеты.

Пенсионерка не убедилась, что обещанные средства ей пришли, и перевела мошеннице деньги. Дальше покупательница вновь отправила женщину в банк, где говорила ей по телефону, что делать в банкомате. После всех операций пенсионерка потеряла 150 тысяч рублей. Только после этого она пришла в полицию.

Сейчас сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Покупательницу из Самары разыскивают.

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