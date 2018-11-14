В Омске Росгвардия задержала пьяного отца, ударившего воспитателя

СЕГОДНЯ 11:02 2018-11-14T11:02:33+03:00

В Омске пьяный отец ударил воспитателя, которая не отдавала ему сына Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В детском саду по улице Энтузиастов воспитателям пришлось нажать тревожную кнопку, чтобы усмирить пьяного омича, который пришел за ребенком. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, папаша пришел в детский сад, чтобы забрать своего трехлетнего сына.

Мужчина был пьян и громко ругался матом. Воспитатель решила не отдавать ребенка, а вместо этого позвонила матери мальчика и попросила забрать сына самой. Нетрезвого отца, по всей видимости, это очень разозлило, поэтому решил атаковать воспитателя и забрать сына силой. Омич ударил женщине головой в лицо, работники садика тут же нажали тревожную кнопку и вызвали медиков.

Буяна пришлось доставить в полицию, теперь там решат его дальнейшую судьбу.