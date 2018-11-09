Путину в Казахстане показали фонтан из омской сгущенки

СЕГОДНЯ 12:28 2018-11-09T12:28:46+03:00

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В Петропавловске проходит XV Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Представители двух стран обсуждают взаимодействие в туристической сфере. На форуме свой стенд представила и Омская область. Об этом сообщают на сайте областного правительства.

Как оказалось, у стенда с самого утра выстроилась очередь из желающих попробовать омскую сгущенку. Посетители форума с удовольствием попробовали известное омское лакомство с фруктами.

Также на форуме был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве по вопросам развития туристской отрасли между акиматом Карагандинской области Республики Казахстан и Правительством Омской области. Такие соглашения будут способствовать взаимному обмену туристических потоков, считают в правительстве нашего региона.