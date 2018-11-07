Омич устроил у себя в квартире плантацию конопли
Ему грозит до 20 лет тюрьмы
Омич построил теплицу у себя в квартире и выращивал там коноплюФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Сотрудникам полиции стало известно, что 28-летний житель Октябрьского округа выращивает наркотики. Полицейские задержали его в подъезде дома и изъяли у него 700 граммов марихуаны.
Как сообщили в полиции, задержанный сам изготавливал наркотик. У себя в квартире в одной из комнат он построил теплицу и создал все условия для богатого урожая наркотика: установил лампы солнечного освещения, вентиляцию и вытяжку. Урожай он подкармливал удобрениями, которые нашли у него дома.
Максимальное наказание, которое ему может грозить – это 20 лет тюрьмы.