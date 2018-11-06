Омские власти до сих пор думают, что делать с СКК Блинова

СЕГОДНЯ 07:30 2018-11-06T07:38:02+03:00

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Не так давно омичи просили власти обратить внимание на спортивно-концертный комплекс им. Блинова, который сейчас находится в аварийном состоянии. Александр Бурков посетил комплекс и провел там рабочее совещание.

По заявлению губернатора, для того, чтобы начать ремонтировать комплекс нужно определиться с его дальнейшим функционалом. От этого и будет зависеть объем работ и затраты на ремонт, сообщает пресс-служба правительства Омской области.

Чиновники предлагают определиться, будет ли это специализированное спортивное сооружение, концертная площадка, выставочный комплекс или совмещение 2-3 составляющих. Только после определения с концепцией можно говорить о финансировании – либо полностью государственном, либо на основе государственно-частного партнерства.

Напомним, что ранее СКК имени Блинова как один из вариантов под домашнюю площадку рассматривал ХК "Авангард". Но там нужна была глобальная реконструкция, которая могла стоить чуть ли не столько же, сколько строительство нового дворца. Очевидно, от этого варианта клуб отказался.