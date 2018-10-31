Пьяный омич грозился зарубить соседку топором

СЕГОДНЯ 12:54 2018-10-31T12:54:58+03:00

Он порубил дверь в ее квартиру и объяснил это личной неприязнью

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Ночью едва не разыгралась трагедия на улице Взлетная в кировском округе. 20-летняя жительница многоэтажки позвонила в полицию и сообщила, что ее угрожают убить топором.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, приехавшие на вызов сотрудники на лестничной клетке увидели испуганную девушку и мужчину с топором. Мужчина был сильно пьян, он матерился и грозился убить девушку. Буян также изрубил входную дверь в ее квартиру.

Мужчину, соседа девушки, ранее судимого по уголовным статьям, задержали и передали полицейским. Свое поведение он объяснил личной неприязнью к омичке.