СЕГОДНЯ 08:46 2018-10-31T08:46:57+03:00

Омск стал лидером в Сибири по производству водки Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года у нас произведено 1,5 млн декалитров

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Омская область стала лидером в производстве водки среди городов сибирского региона. За девять месяцев этого года в нашем регионе произвели 1,5 млн декалитров водки, такие данные предоставил Аналитический центр при правительстве РФ.

Например, в соседнем Новосибирском регионе показатели скромнее - 1,2 млн литров, в Кемеровской области - 0,9 млн, в Алтайском крае - 0,7 млн. В России лидирует Московская область - там произведено почти 10 млн декалитров.

Однако объем производства водки в нашем регионе сократился по сравнению с прошлым годом на 39,5 процента.