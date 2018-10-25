Смертельное ДТП под Омском: На трассе столкнулись «КамАЗ» и мотоцикл
Погибла пассажирка мотоцикла
На трассе Омск-Муромцево произошло смертельное ДТПФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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Серьезная авария произошла в Омской области. «КамАЗ» с прицепом направлялся из Омска в Муромцево. В районе 35 километра произошло страшное ДТП. 56-летний водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в мотоцикл «ИЖ Планета-5». Мотоцикл вел 28-летний мужчина, пассажирами были 30-летние мужчина и женщина, сообщают в пресс-службе полиции.
Основной удар пришелся на заднюю часть мотоцикла, поэтому пассажирка скончалась на месте. Водителя мотоцикла и второго его пассажира, 30-летнего мужчину, с травмами увезли в больницу.
Полицейские сейчас выясняют все обстоятельства аварии, ищут виновных.