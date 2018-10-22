2018-10-22T14:32:26+03:00
Общество

В Нефтяниках на полтора дня перекроют целую улицу

Ограничение движения связано с ремонтом на железнодорожном переезде
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Нефтяниках на полтора дня перекроют улицуВ Нефтяниках на полтора дня перекроют улицуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Участок улицы Доковской в Советском округе от улицы Комбинатской до проспекта Губкина перекроют на полтора дня. Как сообщили в омской мэрии, ограничение движения связано с плановым ремонтом на железнодорожном переезде.

Проезд по улице будет запрещен с 08:00 23 октября до 20:00 часов 24 октября. Объехать участок дороги можно будет по улицам Ангарской, Загородной и проспекту Мира.

Для информирования автомобилистов на этом участке дороги установят дорожные знаки и информационные щиты. В администрации города просят учитывать перекрытие магистрали при формировании своего маршрута.

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