2018-10-22T11:23:57+03:00
Общество

Омские производители чаще всего подделывают сыр и масло

Роспотребнадзор проверил качество молочных продуктов в Омской области
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские производители подделывают сыр и маслоОмские производители подделывают сыр и маслоФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Молочные продукты, которые продаются в нашем регионе, проверили специалисты из Роспотребнадзора. За девять месяцев этого года они исследовали 4387 проб молочных продуктов. Из них 137 проб оказались с нарушениями.

- Не соответствует нормативам – 137 проб, в т.ч. 104– по микробиологическим и 33 – по физико-химическим показателям (из них 29 проб – по признакам фальсификации), сообщают в ведомстве.

По итогам проверки 370 предприятий, которые занимаются производством молока и молочной продукции, в 89 случаях вывили нарушения. Специалисты ведомства выдали предписания их устранить. Также 29 партий некачественной молочной продукции изъяли – это почти 274 килограмма.

Согласно данным проверок в Омске и области чаще всего подделывают сыр и масло, специалисты обнаружили 7 таких случаев с сыром и 10 со сливочным маслом.

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