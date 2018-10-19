В Омске из-за автохама водители получат 5-тысячные штрафы

СЕГОДНЯ 07:46 2018-10-19T07:46:09+03:00

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Омичи в соцсетях негодуют. Перекресток Пушкина-Масленникова давно известен среди автолюбителей своей способностью притягивать штрафы. Там установлены камеры фиксации нарушений. Возмущенная омичка жалуется на очередного любителя небрежной парковки, который вынуждает других водителей идти на нарушения.

Парковка вдоль Пушкина свободна, поэтому, по ее словам, туда подъехала машина, водитель которой хотел встать поближе к магазину. Внедорожник перегородил полполосы, и чтобы его объехать другим водителям приходится пересекать сплошную линию. При пересечении линии камеры тут же фиксируют нарушение. Штраф за это 5 тысяч рублей.

Так, все машины, объехавшие автохама, получают пятитысячные штрафы. Возмущенные омичи в комментариях делятся снимками штрафов с этого перекрестка. В ГИБДД рекомендуют в таких случаях вызывать эвакуатор и ждать его приезда.