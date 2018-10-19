2018-10-19T04:56:27+03:00
Спорт

«Авангард» второй раз проиграл магнитогорскому «Металлургу»

У команды наметился кризис
Станислав МУХИН
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Сложности в игре испытывает омский "Авангард". После удачного старта подопечных Боба Хартли последовала череда поражений. Накануне "ястребы" встречались с магнитогорским "Металлургом". В этом сезоне омичи уже проигрывали уральцам. Взять реванш во втором матче, к сожалению, не удалось.

В начале встречи команды обменялись забитыми голами. Но дальше шайбы влетали только в ворота "Авангарда". Стоит отметить не самую уверенную игру нашего голкипера Бобкова. В итоге "ястребы" уступили "Магнитке" со счетом 1:4.

Для "Авангарда" это уже стало четвертым поражением в последних пяти матчах. Очевидно, что у команды наметился спад.

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