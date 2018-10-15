«Нужно принимать кадровые решения»: Бурков заявил о новых отставках в омском правительстве

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-15T12:07:33+03:00

Однако большинство членов его команды останутся на своих местах

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Губернатор Омской области Александр Бурков собирается сохранить большую часть своей команды, однако он очень обеспокоен ситуацией с поликлиникой на Левом берегу, сроки открытия которой постоянно переносятся. Об этом сообщил губернатор в интервью «12 Каналу». Глава региона подвел итоги года свое пребывания на посту руководителя.

- К сожалению, не выполнены наши обещания по открытию поликлиники на Левом берегу на тысячу приемов в сутки, хотя средства были выделены в полном объеме - более 100 млн рублей, по-моему, 130 млн мы даже выделили. Но, к сожалению, сроки ввода этой поликлиники опять нарушаются. Я думаю, что нужно будет принимать очередные кадровые решения, - сказал губернатор.

Поликлинику строят уже 5 лет. Изначально ее планировали открыть к 300-летию Омска.