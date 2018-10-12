Омичи называли детей Добрыней, Гектором, Золушкой и Малиной

СЕГОДНЯ 10:12 2018-10-12T10:23:25+03:00

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Омские органы ЗАГС опубликовали статистику по именам, которые жители региона придумывали для своих новорожденных детей. Уже восьмой год лидируют Артемы у мальчиков. У девочек также несколько лет подряд самым популярным остается Софья (София).

Впрочем, традиционными именами для своих чад омичи не ограничивались. Например, в 2018-м уже появились на свет Любомир, Ярополк и Ерофей, 12 Назаров и Елисеев, 20 Демьянов, пять Добрынь, а также Гарри, Гермес и Гектор. В год чемпионата по футболу в России одного омского малыша назвали Леонелем - практически, как футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси.

Девочек омичи называли старинными именами Анисья, Пелагея, Глафира, Аксинья, Епраксия, Устинья, Серафима и Матильда. Также теперь в нашем городе теперь живут малышки по имени Оливия, Забава, Малина, Золушка и Венеция. Есть и такие родители, которые не смогли остановиться на одном имени и записали сразу два - Галина-Ангелина, Анна-Виктория и Анна-Мария.