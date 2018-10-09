На машины, припаркованные у омской «Меги», упал забор
Сейчас его восстанавливают рабочие гипермаркета
Фото: vk.com/omsk_live
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Неприятный случай произошел сегодня, 9 октября, на парковке перед гипермаркетом «Икея».
- Ветер повалил забор. Машину такси немного зацепило, оторвался бампер, рассказал очевидец инцидента, выложивший фото в паблике «Омск Live» в социальной сети «ВКонтакте».
Сейчас на месте работают охранники «Меги» и «Икеи», которые разбирают упавший забор. Ущерб, причиненный порывом ветра и плохо закрепленной конструкцией, еще предстоит установить. Также пока не известно, кто будет компенсировать ремонт поврежденного авто.