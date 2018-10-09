В Омской области сотрудника сельской больницы восстановили на работе только после вмешательства приставов
Водителя Исилькульской центральной районной больницы уволили в мае. Мужчина пошел добиваться справедливости в суд. Там встали на сторону работника и постановили вернуть его на работу. Но руководство не торопилось выполнять это решение.
- Исполнительный документ неимущественного характера о восстановлении на работу, подлежащий немедленному исполнению, поступил в Исилькульский районный отдел судебных приставов, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - На его основании судебный пристав-исполнитель в тот же день возбудила исполнительное производство, о чем должным образом уведомила руководство учреждения, вручив требование и разъяснив порядок исполнения судебного решения, а также степень административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьей «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
Сейчас водитель уже приступил к работе.