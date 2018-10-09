В Омской области сотрудника сельской больницы восстановили на работе только после вмешательства приставов

СЕГОДНЯ 12:35 2018-10-09T12:38:00+03:00

В суде удалось доказать, что уволили его незаконно

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Водителя Исилькульской центральной районной больницы уволили в мае. Мужчина пошел добиваться справедливости в суд. Там встали на сторону работника и постановили вернуть его на работу. Но руководство не торопилось выполнять это решение.

- Исполнительный документ неимущественного характера о восстановлении на работу, подлежащий немедленному исполнению, поступил в Исилькульский районный отдел судебных приставов, - сообщает пресс-служба областного УФССП. - На его основании судебный пристав-исполнитель в тот же день возбудила исполнительное производство, о чем должным образом уведомила руководство учреждения, вручив требование и разъяснив порядок исполнения судебного решения, а также степень административной и уголовной ответственности, предусмотренной статьей «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Сейчас водитель уже приступил к работе.