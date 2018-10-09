2018-10-09T10:01:56+03:00
Общество

Рейс из Омска в Пекин передумали запускать

Омичи не смогут летать в Китай напрямую
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Рейс из Омска в Пекин отмененРейс из Омска в Пекин отмененФото: Татьяна ЭЙХМАН
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Авиакомпания, которая планировала запустить прямые рейсы из Омска в Пекин, отозвала допуск на выполнение перевозок по этому направлению. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Одна из авиакомпаний еще в прошлом году получила разрешение на полеты в Китай частотой раз в неделю. Но полеты так и не запустили. Ближайший город, из которого Омичи смогут улететь в Китай – это Новосибирск.

В министерстве экономики Омской области еще в 2016 году признали авианаправление из Омска в Пекин перспективным. Как и в другие города Китая - Урумчи и Шанхай. Пока ни по одному из направлений самолеты из Омска не летают.

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