Рейс из Омска в Пекин передумали запускать

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-09T10:01:56+03:00

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Авиакомпания, которая планировала запустить прямые рейсы из Омска в Пекин, отозвала допуск на выполнение перевозок по этому направлению. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Одна из авиакомпаний еще в прошлом году получила разрешение на полеты в Китай частотой раз в неделю. Но полеты так и не запустили. Ближайший город, из которого Омичи смогут улететь в Китай – это Новосибирск.

В министерстве экономики Омской области еще в 2016 году признали авианаправление из Омска в Пекин перспективным. Как и в другие города Китая - Урумчи и Шанхай. Пока ни по одному из направлений самолеты из Омска не летают.