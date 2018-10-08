Названы города с самыми низкими зарплатами в России: Омск - «зажиточный миллионник»

СЕГОДНЯ 19:25 2018-10-08T19:26:08+03:00

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ОЧередное исследование провели в РИА-Рейтинг. На этот раз экономисты и социологи решили узнать, где самые низкие и самые высокие зарплаты в России. Ожидаемо за счет северных надбавок к получкам лидерами стали Южно-Сахалинск, Салехард и Сургут. А аутсайдерах Шахты, Севастополь и Черкесск.

Омск, как ни странно, находится в верхней части рейтинга. Наш город наряду с Санкт-Петербургом, Красноярском, Казанью и Уфой назван авторами исследования «зажиточным миллионником». И это несмотря на то, что омичи стабильно жалуются на низкие зарплаты в городе.

Добавим, что недавно в Омскстате озвучили среднюю зарплату в Омске - чуть больше 34 тысяч рублей. Жители с такими цифрами категорически несогласны. Они уверены: в нашем городе средняя получка значительно ниже.