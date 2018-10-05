В Омской области пьяный водитель чуть не угробил жену и дочь

СЕГОДНЯ 12:41 2018-10-05T12:41:09+03:00

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Сегодня ночью в Калачинском районе произошла очередная авария с нетрезвым водителем. 31-летний местный житель возвращался домой из Нижней Омки. Вероятно, он с семьей ехал из гостей, потому что был нетрезв. С ним в машине находились его жена и дочь. Около часа ночи он не справился с управлением, его машина вылетела в кювет и опрокинулась.

После происшествия медицинская помощь понадобилась его 27-летней жене и 4-летней дочери. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.