2018-10-05T08:27:13+03:00
Общество

Омские пограничники поймали браконьеров на Иртыше

Браконьеры ловили стерлядь и осетра
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Браконьеры на Иртыше ловили стерлядь и осетраБраконьеры на Иртыше ловили стерлядь и осетраФото: Ксения УГЛАНОВА
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Вблизи поселка Малый Атмас Черлакского района пограничники задержали браконьеров, которые сетями с лодки ловили стерлядь и осетра. У рыбаков не было лицензии, а без нее добывать рыбу запрещено.

Всего у них насчитали 61 запрещенную рыбу. Теперь на рыбаков завели уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Также их могут привлечь за незаконныую добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.

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