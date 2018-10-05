Омские пограничники поймали браконьеров на Иртыше

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-05T08:27:13+03:00

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Вблизи поселка Малый Атмас Черлакского района пограничники задержали браконьеров, которые сетями с лодки ловили стерлядь и осетра. У рыбаков не было лицензии, а без нее добывать рыбу запрещено.

Всего у них насчитали 61 запрещенную рыбу. Теперь на рыбаков завели уголовное дело по ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Также их могут привлечь за незаконныую добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.